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Amasya’da İdlib şehitleri için mevlid okutuldu

AMASYA HABERLERİ  | 04.03.2020 19:15 | Son Güncelleme

Amasya’da, İdlib’de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Sultan II.

Amasya’da İdlib şehitleri için mevlid okutuldu

Amasya’da, İdlib’de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Sultan II. Bayezid Camisi’nde mevlid okutuldu.
Amasya Valiliği’nin organize ettiği programa, Vali Dr. Osman Varol, il yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden güvenlik güçleri için ellerin semaya kalktığı programın sonunda ülkenin bekası ile Suriye’de ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve yaşanan insanlık dramını sona erdirmek amacıyla sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı’nın zaferle sonuçlanması için dualar edildi.

Amasya’da İdlib şehitleri için mevlid okutuldu

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Amasya Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Derman Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Burçin Eczanesi
Gumushacikoy
Çelik Eczanesi
Merzifon
Çağdaş Eczanesi
Suluova
Taşova Eczanesi
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