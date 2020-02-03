YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya’da ihracat arttı, ithalat azaldı

Amasya’da ihracat arttı, ithalat azaldı

AMASYA HABERLERİ  | 03.02.2020 13:22 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistikleri 2019 Aralık ayı verilerine göre Amasya’da ihracat ihracat yüzde 3,3 arttı, ithalat yüzde 17,7 azaldı.TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında Amasya’da ihracat bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarak 113 milyon 632 bin dolar olarak gerçekleşti.

Amasya’da ihracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistikleri 2019 Aralık ayı verilerine göre Amasya’da ihracat ihracat yüzde 3,3 arttı, ithalat yüzde 17,7 azaldı.
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında Amasya’da ihracat bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarak 113 milyon 632 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise ihracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 azalarak 7 milyon 612 bin dolar oldu. 2019 yılında ithalat bir önceki yıla göre yüzde 17,7 azalarak 44 milyon 266 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise ithalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 azalarak 3 milyon 386 bin dolar oldu.
Amasya’da 2019 yılında en fazla ihracat 36,2 milyon dolar ile İspanya’ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 14,1 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 13,5 milyon dolar ile Almanya izledi.
2019 yılında en fazla ithalat 11,9 milyon dolar ile Çin’den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 10 milyon dolar ile Rusya ve 3,2 milyon dolar Letonya izledi.
2019 yılında Amasya’da yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 62,8 milyon dolar değeri ile örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı aittir. Bu değeri 12,7 milyon dolar ile dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar, 7,9 milyon dolar ile değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni izledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

EMİTT Fuarı’nda imza kampanyası

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

Tarsus’ta hiç kar görmemiş çocuklara kar sürprizi

Tarsus’ta hiç kar görmemiş çocuklara kar sürprizi

Burhaniye’de protokol bu nişanda bir araya geldi

Burhaniye’de protokol bu nişanda bir araya geldi

Amasya Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:12
Sabah
07:39
Öğle
12:55
İkindi
15:37
Akşam
18:02
Yatsı
19:24

Amasya Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Demet Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Hayat Eczanesi
Gumushacikoy
Hazneci Eczanesi
Merzifon
Özlem Eczanesi
Suluova
Aydınlar Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Cam silerken ikinci kattan düşen kadın öldü

Cam silerken ikinci kattan düşen kadın öldü

PTT'nin 172. Kuruluş Yıldönümü

PTT'nin 172. Kuruluş Yıldönümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.