Amasya’da ihracat arttı, ithalat azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistikleri 2019 Aralık ayı verilerine göre Amasya’da ihracat ihracat yüzde 3,3 arttı, ithalat yüzde 17,7 azaldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında Amasya’da ihracat bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artarak 113 milyon 632 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise ihracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29 azalarak 7 milyon 612 bin dolar oldu. 2019 yılında ithalat bir önceki yıla göre yüzde 17,7 azalarak 44 milyon 266 bin dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayında ise ithalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 azalarak 3 milyon 386 bin dolar oldu.

Amasya’da 2019 yılında en fazla ihracat 36,2 milyon dolar ile İspanya’ya gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 14,1 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 13,5 milyon dolar ile Almanya izledi.

2019 yılında en fazla ithalat 11,9 milyon dolar ile Çin’den gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 10 milyon dolar ile Rusya ve 3,2 milyon dolar Letonya izledi.

2019 yılında Amasya’da yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 62,8 milyon dolar değeri ile örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı aittir. Bu değeri 12,7 milyon dolar ile dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar, 7,9 milyon dolar ile değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glüteni izledi.

