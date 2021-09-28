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Amasya'da iki çocuğa çarpan kadın sürücü baygınlık geçirdi

28.09.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da iki çocuğa çarpan kadın sürücü baygınlık geçirdi

Amasya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki çocuk yaralandı, kadın sürücü baygınlık geçirdi.

Gülten A. yönetimindeki 34 DOS 769 plakalı otomobil, Ellibeşevler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan A.B.İ. (9) ve A.B.İ'ye (12) çarptı.

Kazada yaralanan çocuklar, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Gülten A. ise baygınlık geçirdi. Kaza yerine çağrılan başka bir ambulansla kadın sürücü de hastaneye götürüldü.

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