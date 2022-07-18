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Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

18.07.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da iki otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Yaşar Özdemir’in (41) kullandığı 34 FKG 638 plakalı otomobil ile Ruhi Yıldız (43) idaresindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) plakalı otomobil, Taşova kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Melek (38), Cemal (15) ve Rüzgar Özdemir (8) ile Süreyya Yıldız (48) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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