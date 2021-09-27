YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

27.09.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa Doğukan Yayıkçı idaresindeki 05 ABM 309 plakalı otomobil, Bir Eylül mevkisinde ile Halit Dere'nin kullandığı 05 EC 384 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Satu Yayıkçı, Özlem Oymak ve Sedanur Dere yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eve kadar gelmiş! Genç kadın bacakları arasında ne olduğunu görünce şok geçirdiEve kadar gelmiş! Genç kadın bacakları arasında ne olduğunu görünce şok geçirdi
Başında mermi olduğu ortaya çıktı, 43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldıBaşında mermi olduğu ortaya çıktı, 43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı
Amasya'da havaya açılan ateş sonucu parkta oturan genç kız yaralandıAmasya'da havaya açılan ateş sonucu parkta oturan genç kız yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:22
Öğle
12:33
İkindi
15:54
Akşam
18:34
Yatsı
19:52

Amasya Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazartesi

Sağlık Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
Kerem Eczanesi
Merzifon
Derman Eczanesi
Suluova
Sağlık Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım Tekirdağ'da anaokulu açılışı yaptı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Niğde'de bir kişi elma bahçesinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.