Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

D.K.V. idaresindeki 34 RE 9949 plakalı otomobil, Taşova-Amasya kara yolu Kavşak mevkisinde, M.K'nin kullandığı 34 UR 9821 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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