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Amasya'da ilkokul öğrencileri evde bilimsel etkinlikler gerçekleştiriyor

AMASYA HABERLERİ  | 05.05.2020 17:44 | Son Güncelleme

Amasya'da ilkokul öğrencileri evde bilimsel etkinlikler gerçekleştiriyor

Amasya'da ilkokul öğrencileri, uzaktan eğitim sürecinde evlerinde, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle, bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştiriyor.

Fatih İlkokulu 1/F sınıfı öğrencileri, evlerinde sınıf öğretmenleri Sevda Duran'ın yönlendirmesiyle, kendi ilgi alanlarına göre bilimsel çalışmalar yapıyor.

Öğrenciler, hava ölçüm takvimi, katlı kapalı otopark, geri dönüşüm kutusu, uzay roketi tasarımı, hibrit ağaç ve temizlik robotu gibi birçok tasarımı evlerinde yaparak bu çalışmaları çektikleri kısa videolarla tanıttılar.

Sınıf öğretmeni Duran, yaptığı açıklamada, araştırmalara göre çocukların kavram geliştirme süreçleri ile bilim insanlarının bilimsel araştırma yapma süreçleri arasında anlamlı biçimde bir benzerlik gözlemlendiğini söyledi.

Çocukların ve bilim insanlarının doğada yer alan varlıkları sınıflandırdığını, gruplandırdığını ve karşılaştırdığını ifade eden Duran, çocukların erken yaşta bilimle tanışmasının önemine vurgu yaptı.

Duran, "Bu amaçtan yola çıkarak uzaktan eğitim sürecimizde dahi bilimsel çalışmalarımıza ara vermedik ve sınıfımızdaki 27 öğrencimizin her biri kendi ilgi alanlarına yönelik çalışma hazırladılar. Bilimin ne kadar önemli olduğunu anlamış olduğumuz bugünlerde, çocuklarımız derslerinin ve ödevlerinin yanı sıra bu türde bilimsel ve sanatsal çalışmalar sayesinde sürekli iletişimde oldukları için hep birlikte çalışmalar ortaya çıkarmanın mutluluğunu yasadıkları gibi, yalnız olmadıklarını da hissetiler." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya bilimsel çalışma İlkokul öğrencisi uzaktan eğitim

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