YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da ilkokul öğrencileri şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına klip hazırladı

Amasya'da ilkokul öğrencileri şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına klip hazırladı

23.11.2023 13:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına ilkokul öğrencileri video klip hazırladı.

Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3-C sınıfı öğretmeni Cem Meşe öncülüğünde, öğrencilerin şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın hakkındaki düşüncelerini dile getirmesi amacıyla, "Öğretmen Oldum Ben" isimli video klip çalışması gerçekleştirildi.

İlkokul öğrencileri, klipte Aybüke Yalçın ile özdeşleşen ve içinde "Beni öldürende yoktur din iman" sözlerinin geçtiği Mağusa Limanı türküsüne de yer verdi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afyonkarahisar’da torbacı operasyonuAfyonkarahisar’da torbacı operasyonu
Antalya'da işçi, çalıştığı inşaatta ölü bulunduAntalya'da işçi, çalıştığı inşaatta ölü bulundu
Deprem şehidi öğretmenler mezarları başında anıldıDeprem şehidi öğretmenler mezarları başında anıldı
Anahtar Kelimeler:
Amasya Merzifon

Amasya Namaz Vakitleri 23 Kasım Perşembe

İmsak
05:56
Sabah
07:25
Öğle
12:28
İkindi
14:58
Akşam
17:21
Yatsı
18:44
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.