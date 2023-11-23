Amasya'da ilkokul öğrencileri şehit öğretmen Aybüke Yalçın anısına klip hazırladı

Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu 3-C sınıfı öğretmeni Cem Meşe öncülüğünde, öğrencilerin şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın hakkındaki düşüncelerini dile getirmesi amacıyla, "Öğretmen Oldum Ben" isimli video klip çalışması gerçekleştirildi.

İlkokul öğrencileri, klipte Aybüke Yalçın ile özdeşleşen ve içinde "Beni öldürende yoktur din iman" sözlerinin geçtiği Mağusa Limanı türküsüne de yer verdi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.

