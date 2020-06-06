Amasya’da intihar etmek istedi, itfaiye kurtardı

Amasya’da itfaiye eri, köprüye çıkarak intihar etmeye kalkan şahsın bir anlık boşluğundan yararlanarak, hayatını kurtardı.

Bahçeleriçi Mahallesi’nde intihar etmeye kalkan şahsı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Şahsı ikna etmeye çalışan polis ekipleri ve itfaiye erleri uzun süre uğraştı. İntihar teşebbüsünde bulunan 32 yaşındaki Yasin Y.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan itfaiye eri Ferdi Tokul, belinden yakaladığı Yasin Y.’yi köprüye doğru çekerek, hayatını kurtardı.

Afyonkarahisar Dinar’dan Amasya’ya geldiği öğrenilen genç, polis tarafından karakola götürüldü.

