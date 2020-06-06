YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya’da intihar etmek istedi, itfaiye kurtardı

Amasya’da intihar etmek istedi, itfaiye kurtardı

AMASYA HABERLERİ  | 06.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Amasya’da itfaiye eri, köprüye çıkarak intihar etmeye kalkan şahsın bir anlık boşluğundan yararlanarak, hayatını kurtardı.Bahçeleriçi Mahallesi’nde intihar etmeye kalkan şahsı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Amasya’da itfaiye eri, köprüye çıkarak intihar etmeye kalkan şahsın bir anlık boşluğundan yararlanarak, hayatını kurtardı.
Bahçeleriçi Mahallesi’nde intihar etmeye kalkan şahsı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Şahsı ikna etmeye çalışan polis ekipleri ve itfaiye erleri uzun süre uğraştı. İntihar teşebbüsünde bulunan 32 yaşındaki Yasin Y.’nin bir anlık dalgınlığından faydalanan itfaiye eri Ferdi Tokul, belinden yakaladığı Yasin Y.’yi köprüye doğru çekerek, hayatını kurtardı.
Afyonkarahisar Dinar’dan Amasya’ya geldiği öğrenilen genç, polis tarafından karakola götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Kendisini bıçaklayanı kanlar içinde elinde bıçakla aradı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı

Hasan Hüseyin yüzük taktı

Hasan Hüseyin yüzük taktı

Gaziantep’te bu kadar da olmaz dedirten görüntü

Gaziantep’te bu kadar da olmaz dedirten görüntü

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Kaymakam Özkan, Türkiye birincisini ödüllendirdi

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Amasya Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
03:03
Sabah
04:59
Öğle
12:40
İkindi
16:39
Akşam
20:12
Yatsı
21:59

Amasya Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Cumartesi

Demet Eczanesi
Merkez
Yasemin Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Merkez Eczanesi
Gumushacikoy
İstanbul Eczanesi
Merzifon
Serkan Eczanesi
Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Sarı, köylülere Ramazan kolisi dağıttı

Başkan Sarı, köylülere Ramazan kolisi dağıttı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Köy Evinde Kalaşnikof Tüfek Ve Tabanca Ele Geçirildi

Köy Evinde Kalaşnikof Tüfek Ve Tabanca Ele Geçirildi

Amasya Emniyet Müdürlüğü’nde Terfi Heyecanı

Amasya Emniyet Müdürlüğü’nde Terfi Heyecanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.