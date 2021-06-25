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Amasya'da itfaiye yangın çıkan evde bulunan kedi yavrularını kurtardı

25.06.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da itfaiye yangın çıkan evde bulunan kedi yavrularını kurtardı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın sırasında mahsur kalan kedi yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nusratiye Mahallesi Çetin Sokak'ta yalnız yaşayan Nafiye Akgül'ün (81) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, müdahale ettikleri evde buldukları 2 kedi yavrusunu dışarı çıkardı.

Fenalaşan ev sahibi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

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