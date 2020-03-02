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Amasya’da jandarmadan ‘sahte plaka’ denetimi

AMASYA HABERLERİ  | 02.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

Amasya’da jandarma ekipleri tarafından sahte ve ikiz plaka kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi.Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, sahte ve ikiz plaka takarak araç kullanımını önlemek amacıyla düzenlenen uygulamalarda bin 109 araç ve sürücü kontrol edilirken 38 sürücü hakkında trafik kanununda belirtilen kurallara uymamaktan dolayı işlem yapıldığı bildirildi.Ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen kurallara aykırılığı nedeniyle 16 araç trafikten men edildi.

Amasya’da jandarmadan ‘sahte plaka’ denetimi

Amasya’da jandarma ekipleri tarafından sahte ve ikiz plaka kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak sürücülerin trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, sahte ve ikiz plaka takarak araç kullanımını önlemek amacıyla düzenlenen uygulamalarda bin 109 araç ve sürücü kontrol edilirken 38 sürücü hakkında trafik kanununda belirtilen kurallara uymamaktan dolayı işlem yapıldığı bildirildi.
Ayrıca 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen kurallara aykırılığı nedeniyle 16 araç trafikten men edildi.

Amasya’da jandarmadan ‘sahte plaka’ denetimi

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