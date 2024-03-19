YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

İHA İHA
19.03.2024 12:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da jandarma ekiplerinin yaptığı aramada çeşitli uyuşturucu maddeler bulunan araçtaki 4 şahıs tutuklandı.

Amasya’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda C.Z, E.B, V.P ve H.F.K isimli şahısların Ankara’dan uyuşturucu madde getirecekleri bilgisine istinaden şüphelilerin kullandığı araçta uyuşturucu madde arama köpeği Puslu ile rama yapıldı. 33 gram metamfetamin, 110 extacy, 2 gram bonzai, 14 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, tespit edilerek el konuldu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin sevk edildiği adli makamlarca tutukladığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Efeler’de Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri hizmete giriyorEfeler’de Adnan Menderes Kapalı Pazar Yeri hizmete giriyor
Denizova GES projesinin yüzde 60’ı tamamlandıDenizova GES projesinin yüzde 60’ı tamamlandı
Geyiğe çarpan minibüste 2 kişi yaralandıGeyiğe çarpan minibüste 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 19 Mart Salı

İmsak
05:10
Sabah
06:35
Öğle
12:49
İkindi
16:13
Akşam
18:54
Yatsı
20:13
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.