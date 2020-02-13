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Amasya’da kan bağışı

AMASYA HABERLERİ  | 13.02.2020 15:26 | Son Güncelleme

Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve yöneticileri tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.Okul binasında, kan bağışında bulunan öğrenciler, öğretmenler, veliler ve yöneticilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç.

Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve yöneticileri tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Okul binasında, kan bağışında bulunan öğrenciler, öğretmenler, veliler ve yöneticilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, “Bugün Amasya Şerefeddin Sabuncuoğlu Sağlık Meslek Lisemizde bir kan kampanyası düzenledik. Kızılay ile birlikte yapmış olduğumuz bu çalışmalarda öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizi işin içerisine kattık. Ülkemizde kan bağışı ile alakalı olarak çok yüksek düzeyde bir farkındalık var. Bizler de bu farkındalığa bir katkı sunmak amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Temel anlamda Kızılayımızın ’Kan Hayattır’ sloganıyla yürüyen bu çalışmalarda her an kana ihtiyaç duyabiliriz. Bu anlamda ihtiyacımızdan fazla kanı Kızılayımızın biriktirmesi ve ihtiyaç olduğunda en hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırması gerekiyor. Bunun dışında kan alan ve veren acısından değerlendirdiğimizde kan veren insanların sağlık açısından da çok önemli katkıları olduğunu bizler biliyoruz. Sadece birinin kan ihtiyacı olduğu için değil biz kendi sağlığımızın değeri açısından da kan vermenin bir alışkanlık olarak sürdürülmesi gerekiyor” dedi.

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