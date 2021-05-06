Amasya'da karantina ihlali yapan 3 kişi yurda yerleştirildi

Amasya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayan 3 kişi yurda yerleştirildi.

Kentte, HES kodu olmadan kamu binaları ile marketlere girişlerin yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

Ekipler, market ve bankaya girmek isteyen 3 kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi.

Karantina ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulanan kişiler Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.



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