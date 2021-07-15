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Amasya’da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

15.07.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da KKKA şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 66 yaşındaki hasta yaşamını yitirdi.

Gümüşhacıköy Belediye Meclisinin CHP'li Üyesi Halit Erbaş'ın vücuduna bir süre önce arazide kene yapıştı.

Erbaş daha sonra halsizlik şikayetiyle Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine başvurdu.

KKKA hastalığı tanısı konan Erbaş, kan değerleri düşünce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedaviye alınan Erbaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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