Amasya'da köpüren Tersakan Çayı'nda inceleme başlatıldı

Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Tersakan Çayı suyunun köpürmesine ilişkin inceleme başlattı.
Yaklaşık 5 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Yeşilırmak'a dökülen Tersakan Çayı'nın Göllü Bağları mevkisinde köpük oluştuğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, çaydaki kirliliğin tespiti için inceleme yaptı. Ekipler, ırmak suyundan aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.
Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ekiplerimiz konuyla ilgili inceleme başlatmış durumda. Sudaki köpürmenin asıl nedeni laboratuvar sonuçlarının ardından ortaya çıkacaktır. Kirliliğe neden olan durum belli olduğunda gerekli çalışmalar yapılacak ve cezai işlemler uygulanacaktır."
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