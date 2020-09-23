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Amasya’da Kovid-19 denetimi

AMASYA HABERLERİ  | 23.09.2020 21:31 | Son Güncelleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri genelgesi kapsamında ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganı ile tüm yaşam alanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri genelgesi kapsamında ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganı ile tüm yaşam alanlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlere katıldı. İşletmelerde sosyal mesafe kuralı, hijyen ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetlendi.
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğunun getirildiğini belirten Vali Masatlı, korona virüs salgının son günlerdeki yayılım seyrinin göz önünde bulundurulduğunda kontrollü sosyal hayat döneminde başta temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kuralları ile hayatın her alanında alınan mevcut tedbirlere uyulmasının önemini ifade etti.

“Salgının önlenmesi için toplumun her ferdinin aynı duyarlılığı göstermesi gerekiyor.”
Vali Masatlı, vatandaşlardan ve işyeri sahiplerinden temizlik, maske ile sosyal mesafe başta olmak üzere tedbirlere riayet etmelerini sürdürmelerini istedi. ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganı ile ekiplerce yapılan denetimlerde; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme ve eğlence yerleri olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezi, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikâh yapılan yerler, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet salonları ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik alanları gibi yaşam alanlarına yönelik kontroller yapıldı.
Denetimde, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ve diğer yetkililer de yer aldı.

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