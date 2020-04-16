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Amasya'da Kovid-19'u yenen 75 yaşındaki kişi alkışlarla taburcu edildi

AMASYA HABERLERİ  | 16.04.2020 16:05 | Son Güncelleme

Amasya'da Kovid-19'u yenen 75 yaşındaki kişi alkışlarla taburcu edildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 75 yaşındaki kadın, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Altun Akbulut'un 18 gün süren tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan Akbulut, tedavi gördüğü hastanede doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde evine gönderildi.

Hastaneden ayrılırken sağlık çalışanlarından helallik isteyen Akbulut, evinde 14 gün daha karantinada kalacak.

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Kovid-19 75 yaşındaki kadın alkışlarla taburcu edildi Amasya Merzifon

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