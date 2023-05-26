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Amasya’da köylere inen ayılar arı kovanlarına saldırdı

26.05.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Taşova ilçesinde köylere inen ayılar, 10 arı kovanı ve 80 çerçeveye zarar verdi.

İlçeye bağlı Çakırsu köyünde arıcılık yapan Cemal Kaya, sabah saatlerinde geldiği tarlasında kovanlarının zarar gördüğünü ve arıların telef olduğunu gördü. Arazide yaptığı incelemede ayı izine rastlayan Kaya, gazetecilere, 10 kovana ve 80 çerçeveye zarar veren ayıların peteklerdeki balı yediğini söyledi.

"BEN BUNU ADAM YAPIYOR ZANNEDİYORDUM"

Ayıların 8 yıldır bölgede olduğunu söyleyen ve gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan 65 yaşındaki Kaya, "Ben bunu adam yapıyor zannediyordum. Sonra ayıyı kendim gördüm ve kanıtladım. Burada 10 kovan var. 10’ar çerçeveden 80 çerçeve hiçbir şey bırakmayaraktan yiyor. Yiğit olan bir tane ama yanında yavruları vardı. Ayının kendisi ayaklanmadı ama yavruları ayaklandı. Görünce elbette korktum. Benim 8 tane peteğime zarar vermişti. Ekinlerin içinde yatıp yuvarlanıyor. Yanaşamıyorsun bak, ekinlerin bu durumda olduğunu gördünüz” dedi.
Kaya, “Benim en az şuan bu durumda bugün 80 çerçeve ne yapar, 500 liraya vermiş olsam 40 bin lira yapar. Benim komple zararım 65-70 bin lira” diye konuştu.

Komşularının da zarar gördüğünü anlatan Cemal Kaya, “Adamın kendisi yok. Ben onun kini buraya giderken gördüm zaten. Baktım ki kapaklar açık. Eyvah dedim. Benim arılar da gitti. Akşam buraya geldim. Baktım ki aynı zararı bana da vermiş. Kendini kurtaramıyorsun. Bunlar birini götürür köyden. Bir insan götürür. Buraya ayının gelmesi bu üçüncü. Arkadaşlar geldi tutanaklarını tuttular” ifadelerini kullandı.

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