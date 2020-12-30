Amasya'da kümeste uyuşturucu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

AMASYA (AA)- Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kümeste saklanan çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, bir evin bahçesindeki kümeste 24,16 gram sentetik uyuşturucu maddesi, 37,03 gram kubar esrar, 17 sentetik ecza ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda, S.E. İ.K ve C.Y. "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

