Amasya'da kuyumcuyu silah tehdidiyle soyan zanlı yakalandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde silah tehdidiyle kuyumcuyu soyan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bir kuyumcuya giren M.A.A. (22), iş yeri sahibi Dursun H'yi tabancayla tehdit ederek altınları vermesini istedi.

Zanlı, kuyumcudan bir miktar altın alıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kimliğini belirledikleri M.A.A'yı Hacıyahya Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

Zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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