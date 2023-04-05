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Amasya’da liselilerin yaptığı elektrikli araç TEKNOFEST’te yarışacak

05.04.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Taşova ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin tasarladığı ‘Alpaslan’ adlı elektrikli araç TEKNOFEST’te yarışmaya hak kazandı.

Amasya’da liselilerin yaptığı elektrikli araç TEKNOFEST’te yarışacak

Taşova Şehit Polis Ahmet Yaşar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile Taşova Gençlik Merkezi gönüllüleri birlikte okulun atölyesinde elektrikli araç yapmak için geçen yıl kolları sıvadı. Geçen yıl TEKNOFEST heyecanı yaşayan öğrenciler bu sefer daha iddialı bir araç tasarladı.

Öğrenciler Eren Çakıroğlu, Furkan Yılmaz, Mehmet Emin Saykal, Zeynep Nisa Temiz, Mert Yusuf Demir, Eren Fıstık, Muhammed Taha Ödübek ile Güliz Eymen Çakır’ın okul müdürü Dursun Uzun ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Göksal Yılmaz’ın da desteğiyle geliştirilen araç saatte 60 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yolların elektrikli hükümdarı, TEKNOFEST çerçevesinde 24-30 Nisan’da Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’na katılacak.

5 saatte tam şarj olan aracın testleri başarıyla geçmesiyle tekrardan yarışmaya katılmaya hak kazandığını belirten Eren Fıstık, “4 liralık elektrikle 100 kilometre yol gidebilen bir araca sahibiz. Motorunu değiştirip pilini güçlendirdik. Bomba bir şekilde yarışmaya hazırız” diye konuştu.

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