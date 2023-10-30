Amasya'da "Mercek Operasyonu"nda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı, ilçe jandarma komutanlıkları, Jandarma Suç Araştırma Timi, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 23-27 Ekim'de aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1-5 yıl arası hapis cezası bulunan 5 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 2 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişinin de aralarında bulunduğu 67 kişi yakalandı.
İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.