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Amasya'da "Mercek Operasyonu"nda gözaltına alınan 18 şüpheli tutuklandı

30.10.2023 13:31 | Son Güncelleme:
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Amasya'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek operasyonu kapsamında yakalanan 67 kişiden 18'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, ilçe jandarma komutanlıkları, Jandarma Suç Araştırma Timi, istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerince 23-27 Ekim'de aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 1-5 yıl arası hapis cezası bulunan 5 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 2 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 1 kişinin de aralarında bulunduğu 67 kişi yakalandı.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya operasyon

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