Amasya'da meslek lisesi öğrencileri "kürsülü prompter" üretiyor

CİHAN OKUR - Amasya Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve Bilgisayar Bölümü öğrencileri, kürsülü prompter üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca döner sermaye kapsamına alınmasının ardından Bakanlık ile hayırseverlerce ekipmanları yenilenen okulda öğrenciler, yatay, dikey ve kürsüye gömülü şekilde prompter (yazılı veya görüntülü hatırlatmalar yapan elektronik cihaz) üretimine başladı.

Kürsülü prompterin mobilya ile yazılımı 9 kişilik öğrenci ekibi ile öğretmenler tarafından yapılıyor. Bugüne kadar yapılan 40 kürsülü prompter, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Amasya ile başka illerdeki kamu kurumlarına satıldı. Kürsülü prompterler, 30 ila 50 bin lira arasında satılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, AA muhabirine, meslek liselerinde özellikle son dönemde eğitim, üretim ve istihdam gündemli çalışma programı oluşturmaya gayret ettiklerini söyledi.

Piyasanın ihtiyaç duyduğu alanlarda iş birliklerini oluşturabilme ve üretme kabiliyetine sahip olduklarını anlatan Türkmen, "Daha dijital, prompteri olan, tasarımından yazılımına kadar bize ait bir kürsünün imalatını yaptık. Gönlümüz istiyor ki başta Türkiye'miz olmak üzere yurt dışına dahi ihraç edebileceğimiz bir ürün olsun. Böyle bir kürsüye ihtiyacı olan tüm sektörü, kamu kurum ve kuruluşlarını bize ulaşmaya davet ediyoruz. Hayal ettikleri kürsüyü, hayal ettikleri yazılımı onlar için hazırlayabileceğimizi vadediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'nin birçok ilinden talep var"

Okul müdürü Niyazi Şişik ise ürünlerini sadece Amasya'ya değil, Türkiye genelinde satmayı, ardından ihraç etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Ar-Ge ekipleriyle çocukların da içinde olduğu bir ekip oluşturduklarını anlatan Şişik, "Bunu sadece biz yapalım istemedik, çocuklarımızın iştahıyla üretiyoruz. Yazılımından tutun üretiminin her şeyinde çocuklarımızın eli var." dedi.

Üretimlerine önce Amasya'daki kamu kurumları için başladıklarını dile getiren Şişik, "Artık üretimi yetiştirememeye başladık. Sadece il genelinde, ülke genelinde değil, dışarıdan da Amerika'dan da görüştüğümüz firmalar var. Bu üretime ihtiyaç duyan ya da isteyen üreticilerimiz mevcut." diye konuştu.

Öğrencilerden Eray Çakır da işe başladığı günden itibaren çok geliştiğine dikkati çekerek, "Okulda prompter üretiyoruz. Türkiye'nin birçok ilinden talep var. Biz de bu taleplere yetişmek için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

