Amasya'da mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına Kur'an eğitimi veriliyor

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde tarım işçilerinin çocuklarının dini eğitim alması için Müftülük tarafından Kur'an kursu hizmeti sunuluyor.

Gümüşhacıköy İlçe Müftülüğü personeli tarafından verilen eğitimde, ilçeye başka illerden çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler öğretiliyor.

Müftü Vekili Arif Aydınlı, AA muhabirine, yaz Kur'an kurslarının bu yıl da her sene olduğu gibi büyük heyecan ve coşkuyla başladığını söyledi.

Bölgedeki mevsimlik tarım işçilerinin olduğu bölgede iki çadır kurarak Kur'an kursu hizmeti verdiklerini belirten Aydınlı, "Mevsimlik tarım işçilerimizin olduğu çadırlarda yaklaşık 50 yavrumuz Kur'an kursu hizmeti alıyor. Burada itikat, ibadet, güzel ahlak, Peygamberimizin örnek hayatını hocalarımızdan öğreniyorlar. Büyük bir heyecan, büyük coşkuyla yavrularımız çadırlarda, Kur'an kurslarında ve camilerimizde eğitim alıyor." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'dan ailesiyle Gümüşhacıköy'e gelen 13 yaşındaki Ayşe Çabuner de ailesi tarlada çalışırken kendisinin Kur'an öğrenme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

