Amasya’da motosiklet çalan hırsız Tokat’ta yakalandı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde motosikletlerin kilitlerini kırarak çalan şahıs, Tokat’ta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon’a Tokat’ın Niksar ilçesinden gelen İ.K (19) 3 adet motosikletin kilitlerini kırarak çaldı.

Olay üzerine bir operasyon başlatan Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, zanlı İ.K.’yı takip etti.

Merzifon’a Niksar ilçesinden gelip 3 adet motosikletin kilitlerini kırarak çalıp yine Niksar’a götüren İ.K., asayiş ekiplerince Niksar’da yakalandı.

Merzifon’a getirilen şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



