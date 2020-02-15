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Amasya’da Müzik Atölyesi açıldı

AMASYA HABERLERİ  | 15.02.2020 10:44 | Son Güncelleme

Amasya’da Cumhuriyet Ortaokuluna hayırsever iş adamı Orkun Dumlu katkılarıyla kurulan müzik atölyesinin açılışı yapıldı.Müzik atölyesinin açılışında konuşan Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç.

Amasya’da Cumhuriyet Ortaokuluna hayırsever iş adamı Orkun Dumlu katkılarıyla kurulan müzik atölyesinin açılışı yapıldı.
Müzik atölyesinin açılışında konuşan Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, "Bir yıla aşkın süredir sürdürdüğüm görevimde ilk kez bir hayırsever tarafından okullarımıza kazandırılan bir yatırım açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu müzik atölyesinin başta öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve ilimiz eğitimine hayırlı olmasını diliyorum, bu vesile ile katkısını esirgemeyen iş adamımız Orkun Dumlu’ya teşekkür ediyorum dedi.
İş adamı Orkun Dumlu ise böyle bir hizmete katkıda bulunmak fırsatı verdiğiniz için İl Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Müzik atölyesinin Cumhuriyet Ortaokuluna, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
Müzik atölyesinin açılışının ardından katkılarından dolayı Amasyalı iş adamı Orkun Dumlu’ya plaket verildi ve yeni tamamlanan öğretmenler odasında bir süre sohbet edildi.

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