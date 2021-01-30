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Amasya’da ormanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

30.01.2021 19:05 | Son Güncelleme:
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Amasya’da bir köyde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılkışlacık köyü mevkiinde ormanlık alanda alevler ve dumanların yükseldiği ihbarını alan Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.

Amasya’da bir köyde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Kızılkışlacık köyü mevkiinde ormanlık alanda alevler ve dumanların yükseldiği ihbarını alan Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Yangının çıktığı alana yakın bir noktaya kadar araçla, ardından yaya olarak ulaşan ekipler küreklerle müdahale ederek alevleri söndürdü. Bu sayede çok sayıda ağacın yanması önlendi.
Olay yerine gelen Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de soğutma çalışması gerçekleştirip tedbir aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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