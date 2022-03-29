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Amasya'da otomobil evin çatısına düştü

29.03.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da otomobil evin çatısına düştü

Amasya'da kontrolden çıkan otomobil, evin çatısına düştü, ardından bahçeye devrildi.

Alınan bilgiye göre, Yasin D. yönetimindeki 05 AAR 819 plakalı otomobil, İhsaniye Mahallesi'nde yol kenarındaki bir evin çatısına düştü, ardından bahçeye devrildi. Otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan ve olay yerinden ayrılan sürücüyü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Evin çatısında maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan olmadı.

Mahalle sakinlerinden Ferhat Tutak, bir ses duyduklarını ve olay yerine geldiklerini anlatarak "Kiremitlerin kırılma sesini duyunca biz ev çöktü zannettik. Kadınlar vardı, polisi arayın diyerek kaçıyorlardı, daha sonra bu kadınların çevre evlerde oturan ve panik yaşayan kadınlar olduğunu öğrendik. Çok şükür ölen ya da yaralanan yok, buna sevindik." dedi.

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