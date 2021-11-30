YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

30.11.2021 02:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Emre Uzun'un (21) kullandığı 05 HP 111 plakalı hafif ticari araç, Köprü Kavşağı mevkisinde Hüsnü Tural'ın (45) idaresindeki 05 ABH 632 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Aslıhan (43), Şeyma (17) ve Nimet Tural (16) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı! Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı!
Görenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandıGörenler inanamadı! Tabelayla birlikte havalandı
Amasya'da havaya açılan ateş sonucu parkta oturan genç kız yaralandıAmasya'da havaya açılan ateş sonucu parkta oturan genç kız yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Amasya

Amasya Namaz Vakitleri 1 Aralık Çarşamba

İmsak
06:04
Sabah
07:34
Öğle
12:31
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:42

Amasya Nöbetçi Eczaneler 1 Aralık Çarşamba

Enes Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Sağlık Eczanesi
Gumushacikoy
Sağlık Eczanesi
Merzifon
Özlem Eczanesi
Suluova
Taşova Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
Amasya ECZANELER
Amasya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Üsküdar'da Salacak Sahili'ndeki parkta erkek cesedi bulundu

Üsküdar'da Salacak Sahili'ndeki parkta erkek cesedi bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Aksaray'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Aksaray'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Bitlis'te 19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

Bitlis'te 19 gün önce kaybolan gencin cansız bedeni Van Gölü'nde bulundu

Bursa'daki kazada ölen Genç İHH gönüllüsü Göktaş Zonguldak'ta defnedildi

Bursa'daki kazada ölen Genç İHH gönüllüsü Göktaş Zonguldak'ta defnedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.