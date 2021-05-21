Amasya’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Amasya’nın Merzifon ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hüseyin B. idaresindeki 42 ELR 61 plakalı otomobil ile İsmail Halvacıoğlu’nun kullandığı 05 DS 713 plakalı motosiklet Sarıköy kavşağında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Halvacıoğlu yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Halvacıoğlu’nun cenazesi Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



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