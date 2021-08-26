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Amasya’da otomobil sürücü trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

26.08.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da otomobil sürücü trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

AMASYA (AA)- Amasya’da trenin yaklaşmasına ve bariyerin kapatılmasına rağmen hemzemin geçidi kullanan otomobil sürücüsünün son anda kurtulması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kızılca mevkisinde bir otomobil sürücüsü yük treninin geçtiği sırada ikaz lambalarına rağmen hemzemin geçide girmeye çalıştı.

Son anda arabasından inip, kapalı olan bariyerleri zorla eliyle kaldırarak aracını geçirmeye çalışan sürücü, yük treninin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise bariyerleri kapalı hemzemin geçitte sürücünün karşıya geçmeye çalışması, araçtan inmesi, kapalı olan bariyerleri eliyle kaldırıp aracını geçirmeye çalışması ve trenin aniden gelmesiyle olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.

- “Demiryollarında bilinç hayat kurtarır”

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Demiryollarında başta hemzemin geçit olmak üzere olumsuzlukları önlemek isteyen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) vatandaşlardan da destek beklediği belirtildi.

“Vatandaşlarında olaylara müdahil olması için ihbar hattı kuran yetkililer demiryollarında sıfır kazayı amaçlıyor.” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

“Emniyetli işletmecilik çalışmalarına en üst seviye de önem veren yetkililer Alo 131 Acil Durum İhbar Hattı Çağrı Merkezi’ni hayata geçirdi. Kurulduğu günden itibaren sayısız kazayı engelleyen acil durum hattı vatandaşlarımızdan da tam not alıyor.

Demiryollarında olumsuzlukların yaşanmaması adına ihbar hattına gelen çağrılar anında tüm Türkiye’de ihbarın yapıldığı konuma göre bölgenin Tren Takip Bürolarına haber verilerek olaya müdahale ediliyor. 12 kişilik kadrosu ile 365 gün 7/24 çalışan TCDD Acil İhbar Hattı ekibi 32 adet hemzemin geçitte araç kalması, 48 adet trende yangın, 274 adet hasar giderme, 52 adet doğal afet ve 57 adet hırsızlık vakasıyla toplamda 468 adet ihbarla müdahale ederek olası kazaları önledi.”

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