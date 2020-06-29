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Amasya'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

AMASYA HABERLERİ  | 29.06.2020 20:16 | Son Güncelleme

Amasya'da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

AMASYA(AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hacıhayta Mahallesi Şehit Metehan Atmaca Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Celal Şahin'e (71), İ.Ü'nün kullandığı 34 PV 0988 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Şahin, Suluova Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücü İ.Ü. gözaltına alındı.

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