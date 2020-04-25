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Amasya'da ramazan ayı boyunca şebeke suyu ücretsiz olacak

AMASYA HABERLERİ  | 25.04.2020 14:50 | Son Güncelleme

Amasya'da ramazan ayı boyunca şebeke suyu ücretsiz olacak

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayı boyunca ev ve iş yerlerinden şebeke suyu ücreti alınmayacağını bildirdi.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal adaleti ön planda tutan bir belediye olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ramazanda vatandaşların ekonomisine bir nebze katkı sağlamak istediklerini dile getiren Sarı, "Ramazanın birinci gününden bayramın dördüncü gününe kadar evlerde, iş yerlerinde akan hiçbir musluktan ücret almıyoruz. Amasya'nın eşrafından, esnafından, otelinden hiçbir yerinden su ücreti almıyoruz. Bunu biz belediye olarak karşılıyoruz." dedi.

Bu günleri ramazanın bereketi ile geçireceklerini belirten Sarı, kartlı sistemi kullanan vatandaşları da mağdur etmeyeceklerini vurguladı.

Bu kapsamda ortalama bir hesap yaptıklarını anlatan Sarı, "Kartlarına yaklaşık 111 liralık 25 ton su yükleyerek onları da bu hizmetten faydalandırıyoruz. Onları da mağdur etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Amasya Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı Ramazan şebeke suyu ücretsiz

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