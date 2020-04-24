Amasya'da ramazanda 156 yıllık "bando" geleneği

Amasya'da ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, 156 yıllık geleneği bu ramazanda da devam ettirdi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ramazanın ilk iftarında asırlık geleneğin sürdürülmesi için bando takımı ile Harşena Kalesi'ne çıktı.

Sarı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, elektriğin olmadığı dönemlerde vatandaşlara iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bando ile vaktin dolduğunun ise top atışı ile duyurulduğunu söyledi.

"Ramazan birliktir, berekettir, paylaşmak ve bölüşmektir. Amasya'da uzun zamandır sürdürülen bir geleneği devam ettirmek için bu yıl da Harşena Kalesi'ne çıktık." diyen Mehmet Sarı, şunları dile getirdi:

"Bu sene 156'ncı yılını burada ifa edeceğiz, asırlık geleneği devam ettiriyoruz. Bu yıl koronavirüs salgını dolayısıyla Amasya halkı evlerinde, biz de onların evlerinde kalmalarını istiyoruz, bando ekibimizle evlerinde kalan Amasyalılara konser vereceğiz. İnşallah bu virüsten kurtulduğumuz zaman daha coşkulu ramazan etkinlikleri yapacağız."