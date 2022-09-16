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Amasya'da sevgi evlerinde kalan çocukların doğum günü kutlandı

16.09.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da sevgi evlerinde kalan çocukların doğum günü kutlandı

Amasya'da, sevgi evlerinde kalan çocuklar için doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesi'nde eylülde doğan çocuklar için doğum günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, çocukların doğum günlerini kutladı.

Vali Masatlı, sevgi evlerindeki tüm çocukların devlete emanet olduğunu vurgulayarak "Çocukların özel anlarında yanlarında olmaktan mutluluk duyuyorum. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer. Kendileriyle sürekli bir araya geliyor, her anlarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımıza sağlıklı ve başarılı ömür diliyorum." ifadesini kullandı.

Vali Masatlı, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İbrahim Baş da katıldı.

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