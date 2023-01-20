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Amasya'da seyir halindeki minibüste çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

20.01.2023 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Kirazlıdere Mahallesi'nde seyir halindeki bir minibüsün motor kısmından alevlerin yükselmesi üzerine aracı durduran sürücü ve yanındakiler, çevreden yardım istedi.

Bunun üzerine iş yerlerinde bulunanlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Durumu itfaiyeye bildiren esnaf Hüseyin Cebeci de yangın tüpünün bitmesinin ardından alevleri bahçe hortumuyla su tutarak söndürmeye çalıştı.

Yangın, vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de minibüste soğutma çalışması yaptı.

Cebeci, gazetecilere, araçtan çıkan dumanları görür görmez koştuğunu, yangın tüpünün ardından bahçe hortumuyla aracı söndürme çalıştığını belirterek, "Gözümüzün önünde yanan arabayı itfaiye gelip söndürsün diye bekleyecek değiliz. Yangın tüplerimiz var, hortumumuz var, su var. Sonunu düşünen kahraman olamaz, korkmadım." ifadesini kullandı.

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