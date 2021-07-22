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Amasya'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı

22.07.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç yandı

Amasya'da seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Suluova'dan Amasya'ya giden Mustafa Tiryaki yönetimindeki 05 RE 126 plakalı hafif ticari araç, Boğazköy mevkisinde yanmaya başladı.

Motor bölümünden alevler çıktığını görüp aracı durduran sürücü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

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