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Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 52 kişiye ceza

AMASYA HABERLERİ  | 23.05.2020 17:50 | Son Güncelleme

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 52 kişiye ceza

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı belirlenen 52 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde 4 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından polis ekipleri, kentin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Bariyerlerle kapatılan yollarda araçlar, il giriş ve çıkışlarında ve kent merkezindeki kavşak noktalarında polis ekiplerince durduruldu.

Yapılan kontrollerde kısıtlamaya ilişkin uyarı ve bilgilendirme yapıldıktan sonra sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 52 kişiye 392'şer lira para cezası uygulandı.

Sahte seyahat izin belgesi düzenledikleri tespit edilen 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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