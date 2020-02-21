YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya’da tarım ve üniversite iş birliği

Amasya’da tarım ve üniversite iş birliği

AMASYA HABERLERİ  | 21.02.2020 09:21 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Amasya Üniversitesi arasında yapılacak protokol çalışmaları kapsamında görüşmeler yapıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında düzenlenen tarım, orman, hayvancılık odaklı strateji ve politikalarında iş birliği yapılması için bir toplantı düzenlenmiş ve söz konusu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda bir iş birliği çerçeve protokolü hazırlandı.İmzalanan protokolde; alt yapının ortak kullanımı, personel ve eğitim, AR-GE, öğrenci etkinlik, çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri, konularının iş birliği içerisinde yürütülmesine yönelik ortak çalışmalar yapılabilmesi için gereken çerçeve ortaya konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Amasya Üniversitesi arasında yapılacak protokol çalışmaları kapsamında görüşmeler yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında düzenlenen tarım, orman, hayvancılık odaklı strateji ve politikalarında iş birliği yapılması için bir toplantı düzenlenmiş ve söz konusu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda bir iş birliği çerçeve protokolü hazırlandı.
İmzalanan protokolde; alt yapının ortak kullanımı, personel ve eğitim, AR-GE, öğrenci etkinlik, çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri, konularının iş birliği içerisinde yürütülmesine yönelik ortak çalışmalar yapılabilmesi için gereken çerçeve ortaya konuldu. Amasya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Amasya Üniversitesi arasında iş birliğinin oluşturulması amacıyla gerekli çalışmalara başlanmış olup, bu kapsamda Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ve İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker arasında bir toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda Üniversite ve İl Müdürlüğü arasında imzalanması planlanan protokolde; Amasya’da tarım ve hayvancılık konularında yapılacak iş birliği ve uygulanabilecek proje konuları ele alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Siirt’te 20 yaşındaki çoban ölü bulundu

Siirt’te 20 yaşındaki çoban ölü bulundu

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Kıraathanelere oyun makinası baskını

Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Otomobilin çamurluğunda uyuşturucu

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Kütahya’dan bir dünya markası daha; Tulû Porselen

Amasya Namaz Vakitleri 21 Şubat Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:17
Öğle
12:55
İkindi
15:54
Akşam
18:24
Yatsı
19:43

Amasya Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Cuma

Başak Eczanesi
Merkez
Beste Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
Eren Eczanesi
Merzifon
Serkan Eczanesi
Suluova
Taşova Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Müjdeyi verdi, ödemeler 24 Şubat’ta yapılacak

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Vali Varol’dan ’112’ uyarısı

Amasya’da kar küreme çalışmaları

Amasya’da kar küreme çalışmaları

Amasya’da eğitime bir günlük ara verildi

Amasya’da eğitime bir günlük ara verildi

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

Hayati İnanç sevgisi salona sığmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.