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Amasya'da Türk Hava Kuvvetleri personeline "Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası" verildi

21.08.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da Türk Hava Kuvvetleri personeline "Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası" verildi

Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli personel, Azerbaycan tarafından "Savaş Hizmetleri Madalyası" ile ödüllendirildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen Madalya Tevcih Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin "Tek millet iki devlet" anlayışıyla Azerbaycan'a Karabağ topraklarını işgalden kurtarabilmesi için tam destek sağladığını söyledi.

Türkiye'nin de desteğiyle Azerbaycan'ın, topraklarını 30 yıl süren işgalin ardından geri aldığını anlatan Masatlı, Türk Hava Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelede sergilediği üstün kabiliyetle dosta güven, düşmana korku saldığını vurguladı.

Türkiye'nin yerli ve milli olarak kendi silahlarını, helikopterlerini, gemilerini, insansız hava araçlarını ve her türlü teknolojik askeri sistemlerini ürettiğine işaret eden Masatlı, şöyle konuştu:

"Azerbaycan'ı kutlu zaferlerinden dolayı bir kez daha kutluyor, bu uğurda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu noktada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'İstikbal göklerdedir' veczini kendilerine rehber edinen Türk Hava Kuvvetlerine ayrıca değinmemiz gerekmektedir. Hava Kuvvetlerimiz yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadelede sergiledikleri üstün kabiliyetle dosta güven, düşmana korku salmışlar ve uluslararası misyonlarda üstelendikleri görevleri başarılı şekilde yerine getirmişlerdir. Şahsım ve Amasya halkı adına Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından 'Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası' ile onurlandırılan Hava Kuvvetleri mensuplarımızı kutluyor, başarılarınızın daim olmasını diliyorum."

Azerbaycanlı Hava Pilot Albay Gökhan Gürakar ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş da madalya ile ödüllendirilen askerleri tebrik etti.

Konuşmaların ardından Vali Masatlı ve protokol üyeleri tarafından "Azerbaycan Savaş Hizmetleri Madalyası" ile onurlandırılan 10 Türk Hava Kuvvetleri personeline madalyaları tevcih edildi.

Törene Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Garnizon Komutan Vekili Albay Suat Kızılçelik, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile Türk Hava Kuvvetleri mensupları katıldı.

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