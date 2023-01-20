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Amasya'da Türkiye'nin en büyük besi OSB'si oluşturuluyor

20.01.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) genişleme alanı tamamlandığında Türkiye'nin en büyüğü olacağını söyledi.

Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık eden Masatlı, daha sonra yeni genişleme alanındaki altyapı çalışmalarını inceledi.

Masatlı, gazetecilere, Amasya'nın tarım ve hayvancılıkta Türkiye'de önemli kentlerinden biri olduğuna işaret etti.

Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi OSB'de 32 besi ve üç sanayi tesisinde faaliyetlerin sürdüğünü belirten Masatlı, "Ekur Et Entegre Tesisi'ne tahsisi gerçekleşen parselde tam kapasite ile günlük 400 büyükbaş hayvan kesimi ve işlemesi yapılabilmekte. Diğer iki parselde ise toplam 7,6 megavat kapasite ile biyogaz tesislerimiz elektrik üretimine devam etmektedir." dedi.

OSB'de 2021 yılı itibarıyla tüm parsellerin tahsis edilmesinin ardından ilave genişleme alanına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Masatlı, şöyle devam etti:

"62,5 hektarlık alan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün de onayıyla genişleme alanı olarak belirlenmiştir. Yer seçiminin kesinleşmesi sonrasında yeni alanda yapılan imar planı ile yaklaşık 9 bin büyükbaş hayvan kapasitesiyle toplam 25 besi, iki sanayi parseli oluşturulmuştur. Genişleme alanımızın yaklaşık 41 milyon lira bedelli altyapı çalışmaları devam etmektedir. Temmuz ayı itibarıyla inşallah yapımı tamamlanacaktır."

Masatlı, mevcut alandaki imar ve yapılaşmayla ilgili sorunların çözüldüğü dile getirerek, "OSB'miz ilave alanla toplam 152,5 hektarlık, yani yaklaşık 20 bin baş hayvan kapasiteyle ülkemizin en büyüğü, Avrupa'nın ise en büyük OSB'lerinden biri olacaktır. Besi OSB'miz bu özellikleriyle Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yurt içi ve yurt dışında model OSB olarak gösterilmektedir." ifadesini kullandı.

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