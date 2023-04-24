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Amasya'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

24.04.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Merzifon ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Amasya'da üç aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Merzifon-Samsun kara yolu Çavundur köyü kavşağında, Hikmet T. idaresindeki 06 HB 5808 plakalı otomobil ile Süleyman Y. yönetimindeki 37 PU 449 plakalı otomobil ve Erkan K’nin kullandığı 34 TJ 596 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 37 PU 449 plakalı otomobilde bulunan Recep (81) ve Cemile Yıldırım (80) yaşamını yitirdi, araçlardaki 8 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi ve Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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