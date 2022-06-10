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Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek

10.06.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da "Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali" düzenlenecek

Amasya'da düzenlenecek Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali'nin programı belli oldu.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı, festival programıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Sarı, Amasya Tamimi'nin yayınlanışının 103. yılı dolayısıyla düzenlenecek festivalin 12-22 Haziran tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 103 yıl önce Samsun'a çıkışıyla başlayan istiklal mücadelesi sürecinde Amasya'nın önemli bir değer olduğunu vurgulayan Sarı, "Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad ediyorum. Anadolu'ya ayak bastığımız günden bugüne kadar ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilere de uzun ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

12 Haziran'da kortej yürüyüşü ve Atatürk'ün Amasya'ya gelişinin canlandırılmasıyla başlayacak festivalde tiyatro gösterileri, çocuk şenlikleri, konserler ve güreş müsabakaları gerçekleştirilecek.

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İmsak
03:01
Sabah
04:58
Öğle
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İkindi
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