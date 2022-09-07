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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

07.09.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

AMASYA (AA)- Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Buğdaylı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, durdurulan otomobilde 58,51 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler araçtaki G.E. (32) ve A.M'yi (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.E. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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