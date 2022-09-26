Amasya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Amasya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla operasyon düzenledi.

Ekiplerin bir otomobil ve evde 106 gram sentetik uyuşturucu ile 2 Hint keneviri ele geçirdiği operasyonda, C.Ş, E.Ş, A.T.D. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe, "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve imal etme" suçundan tutuklandı.

