Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 152,4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Otomobildeki F.S. (29), M.T. ( 33) ve O.O. (42) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.S. tutuklandı, M.T. ve O.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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