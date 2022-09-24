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Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

24.09.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Buğdaylı Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 47,78 gram sentetik uyuşturucu, 74,70 gram esrar, 48 uyuşturucu hap ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

Polis, araçtaki E.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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