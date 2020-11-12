YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

AMASYA HABERLERİ  | 12.11.2020 22:45 | Son Güncelleme

Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendiren kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında önceden belirlenen 5 eve operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 8 uyuşturucu hap, 10 sentetik ecza ve 103 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda Ş.P, Ü.T. ve Ö.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.P ve Ü.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Ö.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor Hastalık habercisi mi? Aniden ortaya çıkıyor
Seçilirse bir ilki başaracakSeçilirse bir ilki başaracak

Amasya Namaz Vakitleri 12 Kasım Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:13
Öğle
12:26
İkindi
15:04
Akşam
17:29
Yatsı
18:51

Amasya Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Perşembe

Amasya Eczanesi
Merkez
Beste Eczanesi
Merkez
Evren Eczanesi
Goynucek
Öznur Eczanesi
Gumushacikoy
Gizem Eczanesi
Merzifon
Balcı Eczanesi
Suluova
Tiryakioğlu Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.