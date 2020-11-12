Amasya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 2'si tutuklandı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendiren kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında önceden belirlenen 5 eve operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 8 uyuşturucu hap, 10 sentetik ecza ve 103 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda Ş.P, Ü.T. ve Ö.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.P ve Ü.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Ö.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

