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Amasya'da yaşlı kadını telefonda 130 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı

18.02.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da yaşlı kadını telefonda 130 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı

Amasya'da, kendisini polis olarak tanıtıp, "Kimliğiniz cinayet mahallinde bulundu" diyerek yaşlı kadını telefonda 130 bin lira dolandıran şüpheli tutuklandı.

Kentte yaşayan 70 yaşındaki Mediha Koç'u telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

Telefondaki şüpheli Koç'a, kimliğinin cinayet mahallinde bulunduğunu, kontrol edilmesi için evde bulunan paraları kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Zanlıya inanan Koç, vefat eden eşinin emekli ikramiyesiyle aldıkları 130 bin lira değerindeki altın ve dövizi eve gelen kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden Koç, durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Çalışmaların ardından şüphelinin Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bulunduğunu tespit eden ekipler, şüpheli S.Ş'yi gözaltına aldı. Amasya'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İncelemelerin ardından ekiplerden şüpheliye kaptırdığı altın ve dövizleri teslim Alan Koç, polise teşekkür etti.

Eşinin emekli ikramiyesini kaptırdığına çok üzüldüğünü anlatan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Telefonla aradılar, 'kimliğiniz cinayet mahallinde bulundu' dediler. Birini bıçaklamışlar, nüfus kağıdımı ben ne kaybettim ne bir şey yaptım. Kafamı yediler, zaten şeker hastasıyım. Kafam allak, bullak oldu. Burada aldılar parayı, ben de saf gibi teslim ettim. 8 ay önce ölen eşimin biriken emekli parasıydı. Askerimize, polisimize Allah zeval vermesin. Ben şeker hastasıyım kandım ama başkaları kanmasın."

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